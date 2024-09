La Banca di Pisa e Fornacette assorbita da due istituti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024)), 28 settembre 2024 – La notizia, di una “turbolenza“ serpeggiava da un po’ e ora è arrivato il via libera che cambierà per sempre la storia delladi, conosciuta un tempo con il nome affettuoso “banchina“, poi cresciuta con il nome didie poi di, quest’ultimo nome scelto a voler rimarcare la voglia di rappresentare un territorio più vasto. Ora, quel marchio sparirà per sempre e le filiali saranno assorbite da duee cambieranno nome. Ma, come spiega qui la Bcc, non ci saranno traumi per i clienti e soci: cambierà solo l’insegna.