Jannik Sinner avanza ai quarti di finale dell’ATP di Pechino

(Di sabato 28 settembre 2024)si qualifica aididel torneo ATP didopo una vittoria in rimonta contro il russo Roman Safiullin. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha vinto con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 in una sfida durata oltre due ore. Nonostante un inizio difficile,ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione e capacità di recupero. Una Partenza Difficile e un Recupero Decisivo Nel primo set,ha faticato a entrare in partita, mostrando un rendimento del 40% sulle prime palle e cedendo il servizio due volte. Safiullin ha approfittato delle incertezze del tennista altoatesino e si è aggiudicato il primo set per 6-3. Tuttavia,ha ritrovato ritmo nel secondo set, annullando le occasioni del russo e prendendo il comando con due break consecutivi, vincendo il parziale 6-2.