Incidenti il piano del Comune | Dalla Carrareccia alla Pieve autovelox per garantire la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Macerata, 28 settembre 2024 – Non solo la. Sotto la lente dell’amministrazione comunale di Macerata ci sono anche altre due strade considerate pericolose, lae la Cingolana. Tutte scenario dianche molto gravi. Quella di giovedì è l’ultima di una lunga serie di tragedie. “Già da due anni – esordisce Paolo Renna, assessore con delegaPolizia locale e– abbiamo presentato la richiesta per posizionare gli, da entrambe le direzioni, sulle tre strade secondo me più pericolose della città”. “Per quanto – prosegue – riguarda la, che collega Sforzacosta a Piediripa, il progetto prevede ad esempio un apparecchio fisso all’ingresso di Piediripa (all’altezza di Torquati).