Incidente choc il terribile impatto con l’albero poi le fiamme Ciro non riesce a salvare la sua Lucia

(Di sabato 28 settembre 2024) Drammaticostradale avvenuto a San Severo, in provincia di Foggia. La vittima è rimasta intrappolata nell'abitacolo in, mentre il marito è rimasto ustionato nel disperato tentativo di salvarla. La macchina è uscita fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa contro un albero. Unviolentissimo, poi le. Così una donna di 47 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre a San Severo, in provincia di Foggia. La vittima è una donna di 47 anni di San Severo che viaggiava a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito. stradale San Severo (Foggia), donna morta, marito ferito L'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo contro un albero e poi a seguito del fortissimoha preso fuoco.