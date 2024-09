Il teatro mi ha aiutato a capire i miei errori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) "Per tutti noi ilè stata una scoperta. Riesce a far esprimere le emozioni e permette di revisionare criticamente il proprio passato, cosa che per un detenuto è fondamentale". Giovanni (nome di fantasia), è uno dei fondatori della compagnia teatrale Controvento, che ha in carcere l’appoggio di professionisti esterni. Autogestita, è andata in scena alLauro Rossi con una rivisitazione della seicentesca commedia dell’arte, interpretando in diversi idiomi dialettali il dialogo dell’innamoramento tra Pulcinella e Pimpinella. "È iniziato tutto come un passatempo, ma con impegno e costanza è diventato un vero e proprio percorso. Interpretando delle maschere, interpretando dei personaggi, c’è sempre infatti un po’ del proprio Io. Aver aderito alla compagnia è stata una grandissima fortuna".