Il Mercatale di Montevarchi a Terramadre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 – Il più grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto, che andrà si sta volgendo a Torino dal 26 al 30 settembre 2024, vede fra i suoi protagonisti anche ildiin un incontro in programma proprio nella giornata di apertura della manifestazione alle 18.30 presso lo stand che Slow Food Toscana condivide con Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana. Il ricco programma del Salone di oltre 600 eventi mette in luce come il cibo possa essere una preziosa occasione di rigenerazione, ed il tema di questa edizione “We Are Nature” sottolinea come l'uomo faccia parte della natura e come sia necessario stabilire una nuova relazione con essa, proprio a partire dal cibo che è il mezzo più intimo con cui noi ci entriamo in contatto.