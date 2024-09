Gusti di Frontiera | programma di domenica 29 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 28 settembre 2024) Ultima giornata domani,29per la 19.ma edizione didi, la kermesse enogastronomica più imponente del Nordest che rende per quattro giorni Gorizia epicentro culinario d’Europa. Affollatissimi nella giornata di ieri gli stand, sono in tutto 350 quest’anno, in rappresentanza di 45 diversi Paesi dai cinque continenti. Il centro cittadino, suddiviso come da tradizione in 14 Borghi ha visto un alternarsi festoso di famiglie, gruppi di amici, goriziani appassionati della loro festa ma anche tantissimi visitatori da fuori. Per la giornata di domani, gli stand apriranno dalle 10.30 del mattino per restare aperti fino alle 24.00, orario ufficiale di chiusura della kermesse.