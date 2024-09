FANTACALCIO – Udinese-Inter gol di Lautaro o autogol di Bijol? La decisione della Lega

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)Martinez si sblocca, anche se con un gol davvero fortunoso nella sua dinamica, tanto che alc’è da rivalutare la paternitàrete. Si tratta comunque, stando alle immagini mostrate, di gol dell’attaccante argentino, che portaproprio poco prima dell’vallo sul punteggio di 1-2. Non pare esserediperché dopo il tocco dello sloveno c’è un ulteriore tocco, involontario, del capitano nerazzurro, ma tanto basta affinché la rete gli possa essere assegnata. A parti invertite, ovvero con il penultimo tocco dell’attaccante verso la porta e una deviazione involontaria finale del difensore, il gol sarebbe comunque stato assegnato al giocatore che attacca e non sarebbe stato. In ogni caso, laSerie A si pronuncerà nei prossimi minuti.