Amministratore arrestato I soldi del condominio per il gioco d’azzardo e le sue feste private

(Di sabato 28 settembre 2024) Matteo Battini, 46 anni residente a Monza è finito ai domiciliari per aver illecitamente sottratto denaro dalla cassa dei condomini che amministrava, le accuse sono di "appropriazione indebita e autoriciclaggio". Il denaro, oltre 330mila euro, secondo l’accusa è stato usato per pagarsi "spese mediche, abbonamenti in palestra, le rate del mutuo di una casa che insieme alla moglie aveva acquistato a Monza, il conto del meccanico e il saldo del catering ingaggiato per una serie di eventi privati", oltre alle "ricariche di conti dionline". Nel corso dell’inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza, sezione Polizia giudiziaria, alla coppia sono stati sequestrati preventivamente su disposizione della gip Silvia Perrucci 450mila euro.