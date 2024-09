Talmente lucida | neonati sepolti Bernardini de Pace non fa sconti a Chiara

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) La storia diPetrolini, la 21enne di Traversetolo agli arresti domiciliari dal 20 settembre per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, continua a far discutere parecchio. Dopo giorni di incertezza, rivelazioni e retroscena, la giovane (che ha partorito e sotterrato i corpicini di due) è apparsa davanti al Gip del tribunale di Parma Luca Agostini per l'interrogatorio di garanzia e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Di questo si è discusso a Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino. Anna Mariade, ospite di puntata, non ha dubbi: "Io trovo che sia assolutamente sbagliato che stia lì con i genitori", ha affermato in diretta tv. Quello che ha fattoPetrolini "è una cosa terribile".