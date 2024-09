Superbike oggi GP Aragon 2024 | orari prove libere tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024), venerdì 27 settembre, prima giornata del week end di, terzultima tappa del Mondialedi. Sul circuito spagnolo i centauri della massima categoria delle derivate dalla serie su due-ruote andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per essere pronti a un week end particolarmente intenso come sempre. Si riparte dopo quanto è accaduto a Cremona. L’assenza nell’appuntamento italiano, dopo quella in Francia, non è costata la vetta della classifica a Toprak Raztgatlioglu. L’alfiere della BMW comanda la graduatoria con 365 punti, 13 in più di Nicolò Bulega, mentre il distacco dello spagnolo Alvaro Bautista è di 82 lunghezze. Pertanto, tutto sembrerebbe limitato al confronto tra Toprak e Nicolò. Razgatlioglu è stato dichiarato fit per il round iberico.