Stalking contro Angelica Schiatti per Morgan accolta richiesta giustizia riparativa

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – L’udienza del processo che vedeaccusato del reato diè rinviata al 14 marzo 2025. “Il giudice ha accolto ladi, formulata personalmente dal mio assistito in aula, di invio delle parti a un percorso dipresso il competente centro. Gli operatori del centro dovranno ora acquisire il consenso delle parti”. A dirlo all’Adnkronos è la legale di Marco Castoldi in arte, Rossella Gallo, sentita al termine dell’udienza di oggi. “Il giudice nell’accogliere l’istanza ha ravvisato l’utilità del percorso diper la risoluzione delle questioni derivanti dai fatti per cui si procede, non ritenendo sussistente un pericolo concreto per gli interessati e neppure per l’accertamento dei fatti”, ha spiegato la legale.