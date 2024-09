Sorpresa Zenga sarà dirigente del Siracusa in Serie D

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo Catania e Palermo, Walterè pronto a tornare in Sicilia. Non come allenatore stavolta, ma come: è vicino l’accordo con il, società diD, per ricoprire il ruolo di Brand Ambassador per lo sviluppo all’estero del club e non solo. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale è vicino a diventare undel, ambiziosa società diD vogliosa di approdare al più presto nel calcio professionistico. Persi tratterebbe di un ulteriore ritorno in Sicilia, dopo le precedenti esperienze da tecnico di Catania e Palermo. Questa volta, però, dovrebbe assumere il ruolo di, impegnandosi nella promozione del brand del club sia in Italia che all’estero. Inoltre, collaborerà nella gestione quotidiana della squadra al fianco del direttore sportivo Davide Mignemi e del direttore generale Alessandro Guglielmino.