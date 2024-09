Sondrio | incursione e battaglia a colpi d’estintore devastata la scuola media Ligari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – “Questa non è una bravata, ma un atto vandalico vero e proprio”. Sono le prime parole del sindaco diMarco Scaramellini, accorso alladi via Colombaro, in pieno centro città, dove oggi, venerdì 27 settembre, le lezioni sono state sospese in seguito ai disastri causati da un’serale o notturna nell’edificio scolastico da parte di chi, poi, ha scatenato l’inferno anchente l’utilizzo di idranti ed estintori. È presto per una conta dei danni, ma oltre all’allagamento vi sarebbero anche decine di dispositivi tecnologici, tra computer e lavagne interattive, danneggiati. La sconcertante scoperta stamane, all’apertura prima dell’arrivo degli alunni, che viste le condizioni dellanon sono stati fatti entrare.