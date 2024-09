Sinner-Safiullin in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Jannikaffronterà Romannel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Il tennista azzurro ha debuttato con una vittoria in rimonta ai danni di Jarry e ora mette nel mirino i quarti di finale. Alla portata anche il prossimo impegno, che lo vedrà opposto al russo, ripescato dopo la sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni e vittorioso in due set su Wawrinka.non solo ha vinto le ultime 12 partite giocate, ma anche i due precedenti (Atp Cup 2022 e Wimbledon 2023), perciò partirà ampiamente favorito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 28 settembre cone campo ancora da definire.