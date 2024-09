Postecoglou afferma che il Tottenham ha mostrato chi vogliamo essere vincendo l’Europa League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-27 08:21:47 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore Angeha detto che ilè “il tipo di squadra che” mentre si è scrollato di dosso un calcio d’inizio ritardato e un cartellino rosso molto presto per iniziare la loro campagna di Europacon un’impressionante vittoria casalinga per 3-0 sul Qarabag. Dopo che il calcio d’inizio è stato posticipato di 35 minuti a causa di un’interruzione del viaggio ha ritardato l’arrivo dell’autobus della squadra di Qarabag, al difensore Radu Dragusin è statoun cartellino rosso diretto al settimo minuto per un cinico tiro su Juninho. Solo nuovi clienti. Scommetti £ 10* e ricevi £ 30* in scommesse gratuite.