Naska attitudine punk

(Di venerdì 27 settembre 2024) «Abbiamo fatto un concerto a Rimini e quando suono ho sempre l’open bar. La mattina avevo il cellulare scarico, e mi sono perso. Gli altri sono tornati a Milano e io sono rimasto lì». Non sarà la cosa piùcheha fatto nel corso della sua densa e prolifica carriera da musicista, ma l’episodio, che Diego Caterbetti, classe 1997, marchigiano, racconta nel primo lunedì di settembre, mentre a Milano la pioggia riporta tutti alla realtà del quotidiano dopo le illusioni estive, è emblematico della libertà del musicista di vivere con spensieratezza, sana incoscienza e spirito ribelle.nell’, non per moda o per slogan,ha riportato le ruvide chitarre, i bassi ronzanti e la batteria incalzante del-rock in uno scenario musicale dove la trasgressione indossava la maschera dell’ostentazione.