Mostro di Firenze riesumati i resti di Francesco Vinci | esami sul dna

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 –di, questa mattina a Montespertoli è stato riesumato il cadavere di. Sono stati la moglie e i figli a richiedere la riesumazione del cadavere per sapere, grazie all'esame del Dna, se è veramente il corpo dell'uomo trovato ucciso e carbonizzato nel 1993 nella campagna di Pisa., originario di Villacidro (Cagliari), è una delle figure indagate nella 'pista sarda’ sui delitti del. Incarcerato nel 1982 come sospettato di essere l'autore dei delitti delle coppiette, fu poi scagionato e rimesso in libertà dopo il delitto dei ragazzi tedeschi a Giogioli del 1983 avvenuto proprio mentre era in cella.fu trovato ucciso e carbonizzato nel 1993 nella sua auto insieme all'amico e servo pastore Angelo Vargiu nella campagna di Chianni, in proa di Pisa.