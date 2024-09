Mostra dei dinosauri Rimini | il Dino Park apre le porte a Poggio Berni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024)Torriana, 27 settembre 2024 – Domani, sabato 28 settembre, prende il via ufficialmente il"World ofsaurs", lasuie la Preistoria organizzata al Parco della Cava di. L'inaugurazione sarà preceduta dai saluti dell’amministrazione comunale diTorriana (in provincia di). La-evento, dopo aver entusiasmato i visitatori di mezza Europa e di molte località italiane, torna in Romagna ad animare la stagione autunnale. L’esposizione dedicata ai, presenta oltre 50 riproduzioni die altri animali preistorici realizzati a grandezza reale; è ideata dall’azienda austriaca Wonderworld Entertainment e organizzata da Start Innova con il prezioso supporto del Comune diTorriana e la collaborazione delle Associazioni del territorio.