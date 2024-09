Monsters Cooper Koch ha visto a Erik Menendez | Cosa ci siamo detti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 27 settembre 2024) La nuova serie di Ryan Murphy,è la più vista praticamente in tutto il mondo e i due protagonisti stanno rilasciando diverse interviste per promuoverla.ieri è stato alla NBC News e ha rivelato di aver sentitoal telefono la sera prima del debutto di. “Sì è vero che la sera prima della pubblicazione della serie ho sentito al telefono. Devo dire che abbiamo avuto una conversazione molto amichevole. In pratica gli ho solo detto che gli credo e ho fatto tutto il possibile come attore per ritrarlo nel modo più accurato e autentico possibile. E gli ho detto che posso solo immaginare come ci si possa sentire nel vedere la propria vita, anzi, la peggior parte della propria vita sui media e può essere traumatizzante. Però penso che lo show abbia fatto un ottimo lavoro nel rappresentare la storia.