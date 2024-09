Monopoli-Benevento le pagelle | nessun giallorosso sugli scudi Talia e Viscardi stanchi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuella del “Veneziani” è stata una serata senza particolari acuti per il, che ha incassato la rete del ko a pochi minuti dalla fine.meno brillante del solito.troppo morbido in alcuni frangenti della gara e forse un po’ stanco. Perlingieri poco cinico. Nunziante 6 – Non può nulla sul colpo di testa di Viteritti. Tiene a galla ilin pieno recupero quando abbassa la saracinesca su Scipioni anche se poco dopo l’assistente sbandiera in fuorigioco. Oukhadda 6 – Prova a metterci il fisico su un campo che rende tutto maledettamente complicato. Cerca anche il gol dalla lunga distanza con poca fortuna risultando difficile arrivare alla conclusione ravvicinata con il fraseggio. Berra 6 – Nella ripresa fa spesso a sportellate con Yeboah che è un brutto cliente. Sceglie male il tempo nel finale quando manda in porta Scipioni.