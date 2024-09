MILLY CARLUCCI A BUBINO | IL SEGRETO DI BALLANDO È CAMBIARE TUTTO E NIENTE IL CANTANTE MASCHERATO? HO PENSATO AD UNA NUOVA FORMULA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 27 settembre 2024)si racconta aBlog in occasione della partenza della 19° edizione dicon le Stelle, l’iconico show del sabato sera firmato Rai1. Quale è stato il concorrente che hai dovuto faticare un po’ per convincerlo a partecipare? Ti dico la verità nessuno. Il frutto del lavoro e della crescita del programma ha fatto si che personaggi che corteggiavamo da anni si siano decisi finalmente ad accettare. Dal corteggiamento decennale a Federica Pellegrini e Nina Zilli, fino a quello partito dallo scorso anno a Tommaso Marini e Sonia Bruganelli ho avuto subito tante adesioni, tanto che il cast a metà luglio era praticamente completo. Ci siamo solo riservati un ultimo posto per un giovane o una giovane da lanciare e alla fine la scelta è caduta su Anna Lou Castoldi una persona interessantissima tutta da scoprire.