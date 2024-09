Mi pagano 1000 euro per mangiare spaghetti su OnlyFans | il curioso caso di Grace Lace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Guadagnare su, ma senza spogliarsi, è possibile? C’è chi penserebbe di no, considerando che la piattaforma offre, principalmente, contenuti per adulti. Ma non è sempre così e c’è chi si ritrova quasi millea video postando un’attività comune a tutti nel mondo:. È ildiWears, rampante content creator di, che ha iniziato a pubblicare contenuti legati al cibo quando uno dei suoi abbonati le ha chiesto un video mentre mangiava una ciotola di. Lei ha accettato, dubbiosa, ma il cliente è rimasto soddisfatto e gliene ha commissionato un altro per 763 sterline, circa 920. L’intenzione iniziale di, chiaramente, era in linea con i tipici contenuti che offre la piattaforma, ma, nonostante l’iniziale riluttanza, la donna ha accettato ben volentieri il erismo, ovvero la pratica per cui un creator soddisfa i suoi clienti mangiando.