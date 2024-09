L' incredibile falsificazione ideologica su Simone de Beauvoir

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Signori si nasce, e io modestamente lo nacqui; dunque non per me è stato scritto il nuovo libro di Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, che si rivolge ripetutamente a un’ideale “ragazza” interessata alla storia del femminismo. Poco male: anche un lettore non invitato come me può imparare molte cose da Donna si nasce (Mondadori), come da tutti i libri di Cavarero del resto. Da intruso cortese, avendo a malapena i titoli per leggerlo ma non certo quelli per recensirlo, mi limiterò a una piccola nota a margine che riguarda il titolo del libro, capovolgimento della frase più famosa del Secondo sesso dide, “Donne non si nasce, si diventa”.