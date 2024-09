Lavori stradali da lunedì 30 settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 272024 –da30. Fino a venerdì 4 ottobre in orario 8,30 – 19 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Rigutino Sud dal civico 217 al civico 225 e 24 ore su 24 a San Fabiano dal civico 35/1 al civico 36. Fino a sabato 5 ottobre sono previsti il divieto di sosta con rimozione e il restringimento della carreggiata in via Pietro Nenni di fronte all’ingresso principale dell’ospedale dalle 8 alle 19. Fino a martedì 8 ottobre chiudono 24 ore su 24 il tratto di strada che dal Bagnoro porta al vocabolo “Il Cipresso” e il tratto che va dal civico 57/D del Bagnoro al civico 36 della località Montoncello.