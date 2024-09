Lanterns | una nuova indiscrezione svela i candidati al ruolo di John Stewart del DCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 27 settembre 2024): unaaldidel DCU Con Kyle Chandler ufficialmente pronto a interpretare Hal Jordan del DCU in, i fan dei fumetti sono ansiosi di sapere chi lo affiancherà nella serie HBO neldi. Ultimamente sono emersi alcuni nomi diversi, ma lo scooper @MyTimeToShineH – che è stato il primo a condividere la notizia del casting di Supergirl: Woman of Tomorrow – ha ora rivelato una presunta rosa di nomi. A quanto pare, i cinque principali contendenti sono Damson Idris (F1), Aaron Pierre (Mufasa: The Lion King), Sope Dirisu (Slow Horses), Kelvin Harrison Jr. (Chevalier) e Toheeb Jimoh (Ted Lasso). La scelta potrebbe ora ricadere su Idris e Pierre, anche se il primo potrebbe essere escluso dal cast di Children of Blood and Bone.