La parabola di Sam Altman l’uomo solo al comando di OpenAI

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Da qua se ne vanno tutti”. Un verso della canzone “Goodbye Malinconia” di Caparezza e Tony Hadley è la perfetta introduzione per la vicenda che stiamo raccontando. Perché quel “qua” è una delle aziende più in voga del momento:. E proprio da lì se ne stanno andando via tutti. Di fatto, è rimasto solamente (a livello di vertice) solamente il CEO Sam. Perché nei giorni scorsi è arrivato anche l’addio da parte di una delle figure-chiave dei progetti della (quasi non più) no-profit di San Francisco. Quello dell’ormai ex CTO (Chief Tecnhology Officer) Mira Murati, ovvero colei che era rimasta al fianco dell’amministratore delegato anche nei momenti più difficili.