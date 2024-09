Janus Fabriano Basket | prima la salvezza poi il sogno in attesa del PalaGuerrieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024)e sognare: lasi prepara così alla stagione di Serie B 2024-25. La grande rimonta dell’anno scorso dal 10° al 5° posto con semifinali playoff (perse 3-1 contro Roseto) hanno rilanciato l’entusiasmo di una piazza che cerca stabilità sia a livello finanziario che sportivo, il tutto in trepidantedi poter tornare a casa in quelche dovrebbe essere operativo a partire dall’anno prossimo. La continuità in un campionato tosto come la Serie B – laè inserita nel Girone B - è complicata, specie se ogni anno si è costretti a rivoluzionare la squadra.