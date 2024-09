Il campo largo ha un problema Conte Si è visto con le nomine Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Parafrasando un antico detto popolare si potrebbe sintetizzare la situazione politica con: “tira più una poltrona della Rai che un carro del”. E su questo tema Giuseppesi è dimostrato il nuovo interprete della tragicomica politica italiana. A quei pochi che ancora oggi continuano ad indicarlo come riferimento dei progressisti verrebbe da chiedere o richiedere un T.S.O. immediato. E su questo è arrivato il tempo della definitiva chiarezza. Giuseppechi è e chi rappresenta? Quello che possiamo dire oggi con dati oggettivi è che al momento è un personaggio che ha fatto il Premier, per caso, sia di un governo con la Lega e sia con il Pd. Non ha mai rappresentato un ideale chiaro, adattandosi perfettamente al populismo e sovranismo della Lega e poi come se nulla fosse ha fintamente sposato il nemico Pd.