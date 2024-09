Il beat dell’orologio e gli effetti sulla tua salute

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sui social sta circolando un video che ci è stato prontamente segnalato sul nostro gruppo Telegram: Nel video si sostiene una teoria a dir poco bizzarra: il ticchettio degli orologi da polso potrebbe danneggiare il cuore. La motivazione? Il battito passerebbe attraverso la vena del polso, trasmettendo “energia nociva” al cuore. Facciamo chiarezza L’affermazione che viene fatta nel video non ha alcun fondamento scientifico. Innanzitutto, tutte le vene del corpo portano il sangue al cuore, non solo quella del polso. Il sistema cardiovascolare è costantemente sottoposto a pressioni e pulsazioni ben più intense di un innocuo ticchettio. L’idea che un orologio possa generare abbastanza energia da alterare il funzionamento cardiaco è semplicemente assurda. Le vibrazioni prodotte sono talmente minime da non causare nemmenolocali, figuriamoci danni sistemici al cuore.