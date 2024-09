Giornata europea Brilla la notte dei ricercatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Stasera si celebra anche a Prato ladelle Ricercatrici e dei. L’appuntamento è alla sede del Pin. Laha come temi predominanti innovazione, mondo digitale, ambiente ed economia circolare. Si svolgerà un workshop iniziale, seguito da esperienze interattive presso alcuni LAB della sede. Sarà presente la Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio e la serata terminerà in allegria con il Welcome Day, la festa delle studentesse e degli studenti. - Ad aprire l’edizione pratese di Bright-Night 2024 sarà il Workshop dal titolo Il cibo nella città circolare che - dalle 14.30 in Aula Blu – indagherà la qualità dei prodotti che mettiamo nel carrello e quanta sostenibilità c’è nel nostro piatto.