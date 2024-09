Ex Milan Mario Balotelli può tornare a giocare subito | ma lontano dalla Serie A Ecco dove

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ex attaccante delpuòmaA: c’è un club che lo ha messo nel mirinoha grande voglia dia calcio e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe farlo presto, madall’Italia. Il sogno dell’ex attaccante delè sempre stato quello di ricominciareA, per provare a riconquistare anche quella Nazionale a cuiaveva dato tanto. Certo è che l’età, 34 anni, e la condizione fisica degli ultimi anni allontanano questo scenario. Intanto, però, Superpotrebbe ripartireBulgaria. Secondo quanto riportato dal sito locale Topsport.bg, infatti, il centravanti italiano attualmente svincolato sarebbe già in trattativa con il CSKA Sofia per un possibile trasferimento che avrebbe del clamoroso.