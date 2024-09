Dumfries fatta per il rinnovo! Novità sulla clausola – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutto fatto per ildi Denzelcon l’Inter: lo conferma Sky Sport, con la chiusura di un accordo che ha tenuto banco per tutta estate.anche relative alladi risoluzione del contratto. TUTTO FATTO – Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai è tutto fatto: Denzelrinnova con l’Inter fino al 2028. Arrivano le firme su un accordo negoziato per tutta l’estate, che va di fatto a blindare il giocatore a scadenza nel 2025. La grossa, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, riguarda larisolutoria, che era il nodo su cui società ed entourage del giocatore non avevano ancora trovato l’intesa. Unache non sarà presente nel nuovo contratto dell’esterno olandese.