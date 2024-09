Dialoghi e note per sanare le ferite nel segno di San Francesco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Oltre 100 incontri, presentazioni di libri ed eventi on stage fino a domenica in piazza Maggiore a Bologna per la XVI edizione del Festival Francescano sul tema ’Attraverso’, riferimento agli 800 anni delle stimmate ricevute da Sane occasione per avviare una riflessione sullee sul dolore che ogni giorno attraversano il mondo. Fra gli eventi di spicco domani alle 21 all’Arena del Sole la cantante israeliana Noa (nella foto) e la cantante e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana Mira Awad regaleranno una serata di musica, in un incontro fatto di suoni per chiedere e celebrare la pace. Stasera invece in piazza Maggiore saranno protagonisti Simone Cristicchi e Don Luigi Verdi, fondatore e il responsabile della Fraternità di Romena.