Con lui senti l’odore di maschio Grande Fratello ormoni ormai impazziti nella Casa | Lo vogliono tutte

(Di venerdì 27 settembre 2024) “di m?”.. Ma cosa è successo? Intanto iniziamo dal principio perché come molti sanno, negli ultimi giorni, reality ha visto svilupparsi una nuova dinamica amorosa tra Shaila Gatta e Javier Martinez, che ha catturato l’attenzione di fan e coinquilini. L’ex velina e il pallavolista sono stati coinvolti in un gioco della bottiglia, durante il quale è scattato un bacio tra loro. Questo l’abbiamo già raccontato. >> “Ma va”., Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi: il vivace confronto in studio Anche se nato come un semplice gioco, il gesto ha fatto scatenare entusiasmi sia tra i concorrenti che tra gli spettatori, con Javier che ha ammesso di avere un interesse reale per Shaila, dicendo apertamente: “Sì, lei mi piace”.