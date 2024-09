Cacciato dal ristorante per colpa della sua malattia | Spaventi i clienti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un uomo è statodallo staff di unperché il suo aspetto “spaventava i”. A raccontarlo in un video pubblicato dalla Bbc è il protagonista di questa singolare vicenda che si è verificata in Gran Bretagna. Oliver Bromley, questo il suo nome, è affetto da neurofibromatosi di tipo 1, ovvero unagenetica rara che provoca la crescita di tumori non cancerosi sui nervi.Leggi anche: Trovati 100 gamberi “killer” nel frigorifero: chiusocinese Secondo quanto si è appreso, qualcuno degli avventori del locale si sarebbe lamentato del suo aspetto fisico. E così il personale ha deciso di chiedergli di andarsene. “È stato terribile e in quel momento ammetto di averla presa davvero male”, racconta ancora scosso Bromley, anche se ha deciso di non rendere pubblico il nome delin questione.