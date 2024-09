Attacco di Israele nella tana di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha approvato l’a Beirut contro il quartier generale dinel quartiere Dahiyeh mentre era a New York, dal suo albergo, non distante dal podio su cui si è sentito accusare di voler mettere a ferro e fuoco il medio oriente e da cui ha dichiarato chevuole soltanto la “pace”, parola ripetuta senza sosta. I caccia di Tsahal hanno sganciato bombe anti bunkerperiferia meridionale di Beirut per colpire il nascondiglio del capo di, Hassan Nasrallah, che dal 2006 è confinato in vari luoghi segreti per paura di essere eliminato dagli israeliani. Poche ore prima dell’, Netanyahu si era presentato al Palazzo di vetro con due mappe con cui intendeva mostrare le due strade che si trova davanti il medio oriente: “La benedizione” e “la maledizione”.