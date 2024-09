Atalanta a Bologna Gasp non fa turnover | c’è il tridente in difesa si rivede Hien

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bergamo, 27 settembre 2024 – Domani sera alle 20.45 l’sarà di scena al Dall’Ara diper una sfida tra due squadre impegnate in Champions ma balbettanti in campionato, entrambe appaiate a quota 6 punti. Emiliani padroni di casa rivitalizzati dal pareggio in extremis a Como e dal successivo successo a Monza, bergamaschi oscillanti tra alti e bassi, con due vinte e tre perse, reduci in casa dalla vittoria per 3-2 contro la Fiorentina e dalla sconfitta per 2-3 contro il Como. Prima della coppa Partita che precede il rispettivo impegno di mercoledì in Champions League, in trasferta, per ilad Anfield Road in casa del Liverpool e per l’in Germania, a Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke04 che ospita le gare interne degli ucraini dello Shakhtar.