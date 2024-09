Superbike | Razgatlioglu presente al GP di Aragon superati i controlli medici

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il leader del MondialeTopraksarà in pista nel GP di, decimo appuntamento della stagione, in programma nel fine settimana sul circuito spagnolo. Il pilota del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team è stato dichiarato idoneo a prendere parte alle prove del venerdì, anche se le sue condizioni saranno rivalutate dopo la FP1.aveva riportato una falda di pneumotorace (un accumulo di aria tra la parte toracica e il polmone) dopo una caduta nel corso della FP2 a Magny-Cours, nell’ottavo round della stagione, ed è stato costretto a saltare la gara francese e anche l’appuntamento con il round italiano, a Cremona. In assenza del turco, Nicolò Bulega ha conquistato due vittorie e quattro podi, riducendo considerevolmente il gap in classifica, che ora è di appena 13 punti.