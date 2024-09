Sinner questo spiega tutto | doloroso ma necessario

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le parole di Jannikhanno finalmente resoun po’ più chiaro: decisione inevitabile, non ci sono alternative. Il fatto che siano amici, oltre che rivali, non significa che debbano necessariamente pensarla allo stesso modo. Sarà anche vero, infatti, che Carlos Alcaraz e Jannikhanno molto in comune, per prima cosa il talento, ma è altrettanto vero che caratterialmente sono diversi sotto vari punti di vista. Vivono la vita e lo sport ciascuno alla propria maniera, com’è giusto che sia. Anche Jannikha voluto dire la sua in merito al calendario Atp (AnsaFoto) – Ilveggente.itL’iberico fa più fatica dell’altoatesino, per dirne una, a gestire la pressione, seppur solo in determinate circostanze.