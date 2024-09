Sì è possibile la guerra totale | Libano voci choc dagli Usa | quando esploderà tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) In Medio Oriente c'è la possibilità che scoppi una "", con Israele che ha messo le sue truppe in allerta per unaoffensiva di terra incontro il movimento islamista Hezbolllah. Lo scenario, terribile, è quello prospettato dal presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden, che tuttav a non chiude alla opportunità per "una soluzione che possa fondamentalmente cambiare l'intera regione". Alle parole di Biden, intervenuto al talk show The View sull'emittente Abc News, si aggiungono quelle del segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo cui Israele "ha un legittimo interesse nel cercare di rimuovere Hezbollah dai confini del nord di Israele.