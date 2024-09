Serie C NOW girone C sesta giornata ancora una sconfitta casalinga del Crotone contro il Sorrento

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 26 settembre 2024)2 Marcatori: 2° Oviszach, 56° Todisco, 73° Musso(4-2-3-1): Sala, Rispoli (Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale (Armini), Giron, Vitale (Kostadinov), Gallo, Gomez, Schiro’ (Stronati), Tumminello, Oviszach (Silva). All. Longo(4-3-3): Del Sorbo, Todisco, Blondett, Fusco, Panico (Colombini), Cangianiello, De Francesco (Colangiulli), Cuccurullo, Guadagni, Musso, Bolsius, All. Barillari Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano Ass. Simone Pistarelli di Fermo – Emanuele Bracaccini di Macerata Quarto giudice a bordo campo: Adolfo Baratta di Rossano Ammoniti: Oviszach, Cargnelutti, Angoli: 6 a 2 per ilRecupero: 5 minuti Spettatori: 3.708 incasso euro 13.455,57sempre più giù in classifica e non potrebbe essere diversamente dopo le quattro sconfitte accumulate (due in casa e altrettanto in trasferta) su sei partite giocate.