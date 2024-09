Salerno stretta sui B&B | multe per chi non segnala le presenze dei turisti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 26 settembre 2024) Negli ultimi giorni si è intensificata l'attività di controllo sulle strutture ricettive extralberghiere a. La polizia municipale, come riportato dai quotidiani Il Mattino enotizie, ha avviato una serie di verifiche nei confronti dei bed and breakfast che non hanno rispettato l'obbligo di comunicare ledei, previsto dal Regolamento comunale relativo all'imposta di soggiorno. Le ispezioni Durante le ispezioni, sono state controllate 25 strutture ricettive, analizzando i registri dellee verificando la regolarità dei pagamenti delle imposte. A seguito dei controlli, undici di queste sono state multate per irregolarità, con una sanzione di 200 euro per ogni operatore non in regola.