Risse spaccio e degrado nella terra di nessuno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un omicidio e, pochi passi più in là, una tentata rapina con tanto di coltellata. La zona della stazione e di piazza XX Settembre sembra avere una nuova storia die terrore al giorno, o quasi. Mentre pochi metri più in là, qualche ora dopo, sarebbe stato accoltellato a morte l’ivoriano di 26 anni Mamadou Sangare, sulla Scalinata del Pincio, in Montagnola, si consumava una tentata rapina. In particolare, un 35enne bolognese ha chiamato i carabinieri raccontando di essere stato accerchiato e aggredito a scopo di rapina da diverse persone, forse sette, una delle quali lo aveva accoltellato al gluteo mentre lui cercava di fuggire in via Irnerio, in cerca di un punto più illuminato.