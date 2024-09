Progetti bocciati Fratelli d’Italia | Giusto votare quelle delibere È la svolta che auspicavamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Nessuna difficoltà aun cambio di passo che chiedevamo da anni, vigileremo affinché il percorso sia corretto nei modi e nelle tempistiche". Chiamati a dare spiegazioni sul voto di lunedì assieme ala maggioranza a favore delleche bocciano idel ’bando Muzzarelli’, Luca Negrini ed Elisa Rossini disottolinea come "per noi è fondamentale tracciare una netta distinzione tra passato e presente". Le due, puntualizza Negrini, "mostrano come in passato si sarebbe potuto fare meglio e come oggi si miri a coinvolgere tutti gli attori, incluse le opposizioni, che per troppi anni non hanno avuto voce in capitolo a causa di un modus operandi che escludeva gran parte della rappresentanza cittadina, senza considerazioni ideologiche".