Processo Mancini assolti Micera e Gambacorta | Chiusura una vicenda dolorosa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Finalmente dopo sette lunghi anni si chiude lariguardante il Liceo Scientifico Pasquale Stanislaodi Avellino, iniziata a novembre 2017 con il sequestro dell’edificio. Unaper me moltopoiché si ipotizzava che non avessimo a cuore la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale tutto della scuola”. Così in un post Domenico, ex presidente della Provincia di Avellino, assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” insieme all’ingegnere Giovanni. Entrambi erano accusati di non aver eseguito i lavori necessari per garantire la sicurezza dell’edificio scolastico. “Oggi l’assoluzione perché il fatto non sussiste per me e per l’ingegnere