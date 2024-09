Pompiere infedele Due mesi in più per saldare i conti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Vogliono patteggiare ma non sono ancora riusciti a pagare il risarcimento dei danni all’associazione nazionale che si occupa dei familiari dei pompieri. Hanno chiesto e ottenuto un rinvio di duedal gup del Tribunale di Monza Marco Formentin gli imputati nell’inchiesta per la corruzione al Comando provinciale dei vigili del fuoco. Il primo tra tutti a voler concordare una pena di poco superiore ai 4 anni comprensiva deigià trascorsoi in carcere per non doverci più fare ritorno è Enrico Celestino Vergani (foto), 57 anni, di Carate Brianza, l’addetto agli acquisti per l’ufficio automezzi accusato di avere abusato del suo ruolo per ottenere mazzette dai fornitori, ma anche regali come buoni benzina e catene da neve per le proprie auto, oltre che intascarsi beni della sede di Monza dove prestava servizio.