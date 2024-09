Pichetto Concentrare scorie nucleari più siti è spreco fondi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 26 settembre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Esistonodi due tipi: quelle ad alta intensità, che dovranno andare in un deposito geologico, e quelle quotidiane, che vengono da ospedali e uffici e in questo momento sono stoccate un po’ ovunque”. A dirlo è il ministro dell’Ambiente GilbertoFratin a margine della seconda edizione di Forum risorsa mare, tenutasi al Palermo Marina Yachting. “I depoci sono in tutte le regioni italiane, ma le valutazioni andranno fatte sulla possibilità dile– aggiungeFratin, – Se tutti si rifiutano di accogliere i materiali degli altri ogni regione dovrà tenere i suoi: personalmente considero unodipubblici che le regioni debbano tenere le propriestoccate in più