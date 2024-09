Pantera ingenua si fa ingabbiare Raggiunta al 90’ dagli ospiti in dieci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo Ascoli, la Lucchese avrebbe voluto sfatare anche il "tabù" stagionale del "Porta Elisa" (manca ancora la vittoria interna in campionato). E, invece, ha fatto i conti con un arbitraggio mediocre, ma anche con qualche ingenuità di troppo, tanto da permettere alla Pianese di fare 3 a 3 e di portare a casa il primo pareggio esterno del campionato. Un pari rocambolesco, incredibile, per come è maturato, a dimostrazione che le partite durano fino a quando l’arbitro non fischia la fine, anche se, ad essere onesti, la direzione di gara del catanese Toro ha lasciato parecchio a desiderare. La partita, sul solito terreno "sabbioso", si è aperta con la Lucchese subito in avanti, con i tentativi di Catanese e Fedato. Dall’altra parte è l’"ex" Sorrentino a provare a mettere pressione alla difesa rossonera.