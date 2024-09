Obesità e incontinenza urinaria | un legame significativo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’è da tempo considerata un fattore di rischio per varie condizioni di salute, e tra queste spicca l’. Iltra le due è ampiamente riconosciuto da studi scientifici che dimostrano come l’eccesso di peso possa compromettere il corretto funzionamento della vescica. L’è definita come la perdita involontaria di urina e L'articolo: unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Sars-Cov-2, sintomi più aggressivi per chi ha la pancia? Orforglipron: Un nuovo trattamento orale per l’Sensori dello smartwatch potrebbero illuminare i geni dell’insulina per controllare il diabetesenile: come evitarla?e diabete si combattono con i funghi Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS